Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Başladı

Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Başladı
01.06.2025 16:09
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Ege Denizi'nde ve Dumanlı Dağı'nda arama kurtarma tatbikatı için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

EGE Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızı- 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yapılan bilgilendirme toplantısıyla başladı.

Anadolu Yıldızı- 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı için Konak Orduevi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ege Ordusu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tankçı Albay Özgür Umut Şenduran, toplantıda tatbikata ilişkin bilgi verdi. Tatbikatın 1'inci günü olan deniz safhası yarın icra edilecek. Hava şartlarına göre, Ege Denizi'nde İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde, senaryoya göre batan ve yanan bir ticari geminin yardım talep etmesi üzerine gemideki kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek.

11 GÖZLEMCİ KATILACAK

Tatbikatın 2'nci günü olan 3 Haziran'da ise kara safhası gerçekleştirilecek. Senaryo gereği dağa tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak. Kurtarılan dağcılar, sağlık tesisine götürülecek. İlk safhaya Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri'nden 1 fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 Sahil Güvenlik botu, 1 arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ve iki arama kurtarma gemisi katılacak. Tatbikatta, 11 ülkeden 11 gözlemci de hazır bulunacak.

Kaynak: DHA

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