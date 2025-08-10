Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı

Anafartalar Zaferi\'nin 110\'uncu yıl dönümü kutlandı
10.08.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'de, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

ÇANAKKALE'de, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan boğaza ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü törenle kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yabancı ülke temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valiliği adına Vali Toraman, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adına İsmail Kaşdemir ve yabancı ülke temsilcileri tarafından çelenk konuldu. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı gerçekleştirildi. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Yarbay Sinan Öztürk tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

'ÇANAKKALE KARARMIŞ MEMLEKET UFUKLARINDA ŞAFAĞIN SÖKTÜĞÜ YERDİR'

Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Zaferleri, muharebeleri, müdafaası Türk milletinin tüm unsurları ile yekvücut olarak bir kutsal savunma yaptığı yerdir. Çanakkale kararmış memleket ufuklarında şafağın söktüğü yerdir. Çanakkale yüzyıllardır süren kötü gidişata Türk milletinin farkında olarak 'Dur' dediği yerdir. Çanakkale Cumhuriyetimize giden yolun başlangıcı, kurtuluşu olan inancımızın zirveye çıktığı yerdir. Çanakkale kurtuluşu yapanların, milli mücadeleyi yönetenlerin, Cumhuriyet'i kuranların buluştuğu, birleştiği yerdir. Milli mücadeleyi yapanlar, Cumhuriyetimizi kuranlar; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, Cevat Paşa ve diğer bütün komutanlar işte bu topraklarda hep birlikte gönül gönüle Çanakkale'yi geçilmez yapıyorlardı. Bu toprakları elde bırakmak, bu toprakların Türk yurdu yapmak için burada Mehmetçik ile beraber yan yana omuz omuza mücadele ediyorlardı. Bu topraklar çok önemli hatıraları barındırıyor. Bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izleri var. Bu topraklarda çok büyük komutanlarımızın, Mehmetçiklerimizin hatıraları var. İşte onların nesilleri olarak, onları unutmayan, onları çok seven nesiller olarak onların hatıralarına her zaman sahip çıkacağız" dedi.

'ÇANAKKALE CEPHESİ'NDE TÜRK ORDUSU MUTLAK BİR ZAFER KAZANMIŞTIR'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise "Çanakkale Savaşları üzerine şüphesiz çok söz söylendi, bundan sonra da yine söylenmeye devam edecek. Zira dünya harp tarihinin en önemli muharebelerinden birisi Çanakkale Savaşları. Çanakkale Savaşı'nı bizim tarihimiz açısından daha da kıymetli kılan Türk ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede uzun süre harp etmesine karşılık, mutlak zafer kazandığı tek cephe olmasıdır. Çanakkale Cephesi'nde Türk ordusu mutlak bir zafer kazanmıştır. Bu zaferin değişik kırılma anları, önemli dönüm noktaları var. Şüphesiz bunlardan biri de 18 Mart 1915. Dünyanın en güçlü donanmasına karşı bir mücadelenin verildiği ve bu donanmanın yaklaşık üçte birinin bertaraf edildiği bir büyük deniz harbi. Bu büyük deniz zaferinden sonra ikinci safha kara savaşlarında da yine kritik safhalar var. Bunlardan bir tanesi 25 Nisan 1915 çıkartması. Yine o günde harp tarihimiz açısından önemli bir safhaya tekabül eden Yarbay Mustafa Kemal'in 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' direktifi hem askeri tarihe hem de milli tarihimize altın harflerle kaydedildi. Kara savaşlarında ikinci büyük dönüm noktasını şu anda üzerinde bulunduğumuz Conkbayırı'nın merkeze aldığı Anafartalar Muharebeleri oluşturuyor. Bu muharebelere de o zamana kadar dünya harp tarihinin kaydettiği en büyük amfibi çıkarmayı yapan İtilaf Devletleri'nin karşısında Albay Mustafa Kemal almış olduğu kararlarla ve son olarak taarruz emrini vererek, İtilaf Kuvvetlerini bu sırtlara ele geçirmesini ve hedefine ulaşmasını engelleyerek tarihimize 'Anafartalar Kahramanı' olarak ismini yine altın harflerle yazdırdı" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Vali Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız'ın, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı şeref defterini imzalamasıyla Conkbayırı'ndaki tören sona erdi.

Kaynak: DHA

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
12:03
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 14:10:21. #7.11#
SON DAKİKA: Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.