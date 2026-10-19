Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize'de merkez siyasetini anlattı - Son Dakika
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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize'de merkez siyasetini anlattı

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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize\'de merkez siyasetini anlattı
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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize'de basın mensuplarıyla görüşerek partisinin çalışmalarını anlattı. Yel, saha çalışmalarıyla sorun ve beklentileri tespit edip projeler oluşturmayı amaçladıklarını, partinin merkeze oturma niyetinde olduğunu söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yel, Anahtar Parti İl Başkanlığında gazetecilerle sohbet ederek, partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Saha çalışmaları yürüttüklerini anlatan Yel, bu çalışmalarla sorunları ve beklentileri tespit ederek projeler oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Anahtar Parti'nin bir merkez partisi olma niyetinde olduğunu kaydeden Yel, "Toplumun her kesiminden insan var. Onun için de biz tamamen merkeze oturma niyetiyle yola çıkmış olan bir partiyiz."dedi.

Toplantıya, Anahtar Parti Rize İl Başkanı Remzi Kutanoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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