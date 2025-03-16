Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Eskişehir Kanlıpınar Şehitliği'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Eskişehir Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaretinde, "Bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıl daha buralardayız. Hesabını herkes ona göre yapsın. Yerin üstünde yaşayanlar kadar, yerin altında yaşayanları var bu milletin" dedi.

Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, Eskişehir de Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret etti. Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada 18 Mart Çanakkale savaşını anımsattı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün şehitlikteyiz. 18 Mart hem seneyi devriyesi Çanakkale'nin hem şehitlik haftası. Biz şehitler hattındayız. Yattıkları toprak belli, tuttukları bayrak belli. Memleket bize ne bedelle bırakıldı asla unutmayıp, idrak edenleriz. Vatanımızı hangi bedellerle koruyacağımızı, çocuklarımıza ne bırakacağımızı söyleyemeye devam eden bir siyasi iradeyiz. Sadece bir parti değiliz. Vatanı, milleti, devleti, çoluğumuzu çocuğumuzu, topraklarımızı, geleceklerimizi beklemeyedir kavlimiz. Bugün şehitlerin huzurunda bir kere daha vatanımıza milletimize sözümüzü yenileyelim ki, biz ne beklediğini bilenleriz. Neyi bekleyeceğimizi ve bu uğurda ne bedeller ödeyeceğimizi en iyi bilenleriz. Bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıl daha buralardayız. Hesabını herkes ona göre yapsın diye şehitlerin huzurundan haykıranlarız. Bu topraklar bizim. Yerin üstünde yaşayanlar kadar, yerin altında yaşayanları var bu milletin. Dolayısıyla altıyla, üstündekilerin denk olduğu bu aziz vatana göz dikenler dahil herkesi şehitlerin hattında bekleriz. Önümüzdeki dönem devleti, milleti sarmalayacak bir siyasi iradenin nöbetindeyiz. Önümüzdeki dönemin mesuliyetini şehitler huzurunda hecelemekteyiz. Şehitlerimize rahmet, annelerine kuvvet, bize bıraktıkları vatana sadakat, korumak zorunda olduğumuz devlete ciddiyete talibiz."