Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Lale-Sülale Dönemine Son Vereceğiz'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Antalya'daki halk buluşmasında konuştu. Ağıralioğlu, 'kamuda lale dönemi, yönetimde sülale dönemi' olduğunu belirterek, kanun ve kurallarla bu döneme son vereceklerini söz verdi. Memlekette her iş için adam bulmak zorunda kalındığını, ancak kimlik kartı gösterilince vatandaşı duyabilen bir devlet kuracaklarını ifade etti.

Ağıralioğlu, partisinin bir plan için kurulduğunu, parti rekabetine değil mücadeleye odaklandığını vurguladı. Siyasetin dilini, nezaketini ve ilkesini kaybettiğini, buna karşı doğruluk ve alicenaplıkla hareket edeceklerini söyledi. Antalya'nın büyük potansiyeline rağmen yanlış yönetimle kaderine terk edildiğini belirtti.

Kararsız seçmenin Anahtar Parti'nin kararı olduğunu, iktidarın maharetsizliği yüzünden kararsız hale geldiklerini iddia etti. Partili cumhurbaşkanlığını değiştireceklerini, bakanları sorumlu hale getireceklerini, Meclis'in bütçe hakkı olacağını ve devlet planlama teşkilatını kuracaklarını söz verdi. Ayrıca, adaleti siyasetin gölgesinden kurtaracaklarını, mülakat adaletsizliğini kaldıracaklarını ve çiftçiyi ticaretin merkezine yerleştireceklerini belirtti.

Çocuklara okullarda yemek vereceklerini, ucuz kreş açacaklarını, eğitimin kalitesini artıracaklarını ve uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini söyledi. Sanayiyi destekleyeceklerini, vergide adalet sağlayacaklarını ve enflasyonla mücadele programını ciddiyetle uygulayacaklarını ekledi. Engellilere ve ailelerine devlet desteği sunacaklarını, rehabilitasyon merkezleri kuracaklarını ve cezaevlerini ıslah edeceklerini vurguladı.

Ağıralioğlu, 24 yıllık iktidarın sorunları çözmediğini, bu yüzden bu kadar söz vermek zorunda kaldıklarını ifade etti. Sandıkta iktidarı bekleyeceklerini, terörsüz Türkiye hayali için Kürt-Türkmen kardeşliğini savunduklarını, ancak iktidarın terör örgütüyle yol yürüdüğünü iddia etti. Emekliler, gençler, üreticiler ve mağdur ailelerle sandıkta hesaplaşacaklarını söyledi.

Anahtar Parti'nin herkesin partisi olduğunu, Alevi veya Kürt kökenli cumhurbaşkanı olabileceğini, Türk milletinden olan herkesin her şey olabileceğini belirtti. Cumhuriyeti, toprakları, suları, çocukları ve aileyi koruyacaklarını vurguladı. Tüm partilere seslenerek, hakları yenilen herkesi partilerine davet etti ve Netanyahu'nun devlete hakaretine karşı bir ve beraber olduklarını ifade etti.