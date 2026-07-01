Mersin'in Anamur ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru, ilçe protokolü ve diğer ilgililer katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşundan bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programın ardından şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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