Anamur'da Hakim ve Savcılara Veda Programı

Mersin'in Anamur ve Aydıncık adliyelerinde görev yaparken tayinleri çıkan hakimler ile cumhuriyet savcıları için veda programı gerçekleştirildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca bir otelin bahçesinde organize edilen programa, Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ve Anamur Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu da katıldı.

Programda, tayini çıkan hakim ve cumhuriyet savcılarına plaket verildi.

Başsavcı Çatlı, programdaki konuşmasında, her vedanın beraberinde vefa duygusunu taşıdığını söyledi.

Yargı mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çatlı, şöyle konuştu:

"Görev yaptığımız süre boyunca birlikte çalıştığımız meslektaşlarımızla sadece iş değil aynı zamanda anlamlı bir yol arkadaşlığı da kurduk. Ayrı yerlere gidiyor olsak da aynı idealler etrafında birleştiğimizin farkındayız. 'Adalet, ruhun ahengidir' sözü biz hukukçulara yaşam felsefesi sunar. Bu ahengi, sizlerin görev anlayışında, mesleki tutumunuzda ve özverili çalışmalarınızda daima görmek mümkün oldu."

Çatlı, kurumun fiziki altyapısını daha elverişli hale getirmek amacıyla eski Anamur Hükümet Konağı binasını Anamur Adalet Sarayı'na dönüştürme, güçlendirme, tadilat ve uygulama projesi kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerini anlattı.

Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.