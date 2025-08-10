Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 3 söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 5 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?