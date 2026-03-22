Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 132,55 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüpheli S.Ş'yi (26) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
