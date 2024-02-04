 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anamur'da Yeni Bir Ters Lale Türü Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anamur'da Yeni Bir Ters Lale Türü Keşfedildi

Anamur\'da Yeni Bir Ters Lale Türü Keşfedildi

Anamur ilçesinde bir coğrafya öğretmeni tarafından keşfedilen yeni bir ters lale türü, koruma altına alınması için çalışmalar başlatıldı. Keşif, Ege Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi tarafından da onaylandı ve bilim dünyasına tanıtıldı. Anamur Kaymakamı, türün korunması için toplantı düzenledi ve koruma tedbirleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bitkinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tür Koruma Eylem Planı teklif edileceği belirtildi.

04.02.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'in Anamur ilçesinde coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar'ın 1750 metre yükseklikte keşfettiği yeni bir ters lale türünün koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Bozyazı 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, geçen yıl mart ayında Evcialanı Yaylası Yaylacık mevkisinde 1750 metre yükseklikte yeni bir lale türü keşfetti. Yeni türün bilim dünyasına kazandırılması için harekete geçen Çağlar, çektiği fotoğrafları flora gruplarında yayınladı.

Çağlar'ın bu keşfi, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım'ın dikkatini çekti. Yıldırım'ın yönlendirmesi ve tavsiyeleriyle tekrar araziye giden Çağlar, bitkiye ait örnekler topladı. Daha sonra, ters lale türleri konusunda uzman olan Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehtap Tekşen'e, bitkiyle ilgili bilgileri gönderdi. Prof. Dr. Tekşen, Resimli Türkiye E-Florası Bilim Editörleri Aşkın Öykü Çimen ve Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile birlikte yeni türü 22 Ocak'ta Annales Botanici Fennici Dergisi'nde yayımladı. 'Fritillaria Nevzatcaglari' adı verilen bitki, bilim dünyasına yeni bir ters lale türü olarak tanımlandı. Bu keşif, Anamur'un zengin florasına ve doğal güzelliklerine önemli bir katkı sağladı.

KORUNMASI İÇİN TOPLANTI DÜZENLENDİ

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, literatüre kazandırılan ters lalenin koruma altına alınması için makamında toplantı yaptı. Çağlar'ın da davet edildiği toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Bostan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Turgut Muz katıldı. Çağlar, keşfettiği türle ilgili burada bir sunum yaptı. Çağlar'ın isminin verildiği Fritillaria Nevzatcaglari türünü Anamur Lalesi olarak adlandırdıklarına değinen Kaymakam Bozdemir, türün bilim dünyasına tanıtılması ve korunması için izlenecek süreçler ile alınacak tedbirler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bitkinin literatüre kazandırılmasının Anamur için önemli olduğunu söyleyen Kaymakam Bozdemir, korunması için de bir yol haritası belirleyeceklerini kaydetti. Bozdemir, "Coğrafya öğretmenimiz Nevzat Çağlar'ın keşfi, bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem taşıyor. Bu keşfin bilim dünyasına tanıtılması ve koruma altına alınması için gerekli adımlar atılacak. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Turgut Muz ise bitkinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Tür Koruma Eylem Planı teklif edileceğini  ifade etti. Muz, daha sonra eylem planı için komisyon oluşturulacağını ve koruma yöntemini de bu komisyonun belirleyeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak
    11:12 Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

    İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

  • Merkez Bankası'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek
    10:51 Merkez Bankası'nda başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek

    Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişiminin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecinin sona erdiği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.

  • İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti
    10:43 İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

    Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

  • İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma
    10:29 İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma

    İngiltere'de genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüleri gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşanlar polisi harekete geçirdi. Mini etekli ve göğüs dekolteli kadınların fotoğraflarını çekenlerle ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu.

  • Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı
    09:51 Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan Emniyet'e ait helikopterde Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken,1 teknisyen ise yaralandı. Öte yandan düşen helikopterin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin enkazı ve ekipleri yoğun çalışması dikkat çekti.

  • Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi
    09:50 Van'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

    Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.

  • Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin
    09:48 Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin

    Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde yöneticiler bir hayli iddialı. İstanbul'da oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdıkları ifade eden Refah Partisi kaynakları "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" çıkışında bulundu.

  • Kayıp çaycının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
    09:47 Kayıp çaycının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

    Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür haber alınamayan çay ocağı işletmecisi Yıldırım Uyan'ın, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheli Ali Osman K'yi gözaltına aldı ve itiraf ettiği cinayetin ardından cesedin dağlık alana gömüldüğünü söyledi. Yıldırım Uyan'ın cesedini bulma çalışmaları devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hasan Yıldırım, Anamur, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anamur'da Yeni Bir Ters Lale Türü Keşfedildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 11:43:22. #1.12#
SON DAKİKA: Anamur'da Yeni Bir Ters Lale Türü Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement