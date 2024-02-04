Anamur\'da Yeni Bir Ters Lale Türü Keşfedildi

MERSİN'in Anamur ilçesinde coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar'ın 1750 metre yükseklikte keşfettiği yeni bir ters lale türünün koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.
Bozyazı 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, geçen yıl mart ayında Evcialanı Yaylası Yaylacık mevkisinde 1750 metre yükseklikte yeni bir lale türü keşfetti. Yeni türün bilim dünyasına kazandırılması için harekete geçen Çağlar, çektiği fotoğrafları flora gruplarında yayınladı.
Çağlar'ın bu keşfi, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım'ın dikkatini çekti. Yıldırım'ın yönlendirmesi ve tavsiyeleriyle tekrar araziye giden Çağlar, bitkiye ait örnekler topladı. Daha sonra, ters lale türleri konusunda uzman olan Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehtap Tekşen'e, bitkiyle ilgili bilgileri gönderdi. Prof. Dr. Tekşen, Resimli Türkiye E-Florası Bilim Editörleri Aşkın Öykü Çimen ve Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile birlikte yeni türü 22 Ocak'ta Annales Botanici Fennici Dergisi'nde yayımladı. 'Fritillaria Nevzatcaglari' adı verilen bitki, bilim dünyasına yeni bir ters lale türü olarak tanımlandı. Bu keşif, Anamur'un zengin florasına ve doğal güzelliklerine önemli bir katkı sağladı.
KORUNMASI İÇİN TOPLANTI DÜZENLENDİ
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, literatüre kazandırılan ters lalenin koruma altına alınması için makamında toplantı yaptı. Çağlar'ın da davet edildiği toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Bostan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Turgut Muz katıldı. Çağlar, keşfettiği türle ilgili burada bir sunum yaptı. Çağlar'ın isminin verildiği Fritillaria Nevzatcaglari türünü Anamur Lalesi olarak adlandırdıklarına değinen Kaymakam Bozdemir, türün bilim dünyasına tanıtılması ve korunması için izlenecek süreçler ile alınacak tedbirler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bitkinin literatüre kazandırılmasının Anamur için önemli olduğunu söyleyen Kaymakam Bozdemir, korunması için de bir yol haritası belirleyeceklerini kaydetti. Bozdemir, "Coğrafya öğretmenimiz Nevzat Çağlar'ın keşfi, bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem taşıyor. Bu keşfin bilim dünyasına tanıtılması ve koruma altına alınması için gerekli adımlar atılacak. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Turgut Muz ise bitkinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Tür Koruma Eylem Planı teklif edileceğini ifade etti. Muz, daha sonra eylem planı için komisyon oluşturulacağını ve koruma yöntemini de bu komisyonun belirleyeceğini söyledi.
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