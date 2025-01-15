Anaokulu Müdürü, Boğulma Tehlikesindeki Kızı Kurtardı - Son Dakika
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Anaokulu Müdürü, Boğulma Tehlikesindeki Kızı Kurtardı

Anaokulu Müdürü, Boğulma Tehlikesindeki Kızı Kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir anaokulu öğrencisi, nefes borusuna şeker kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Okul müdürü Altan Demirel, Heimlich manevrası yaparak minik kızı kurtardı. Ailenin müdür ve öğretmenlere teşekkürleri dikkat çekti.

15.01.2025 18:54  Güncelleme: 18:57
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi M.C.'yi, okul müdürü Altan Demirel Heimlich manevrası yaparak kurtardı. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Cennetayağı Mahallesi'ndeki Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrencinin nefes borusuna annesinin okul çıkışında verdiği şeker kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden okul müdürü Altan Demirel, yardıma koştu. Demirel, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından okul müdürü Demirel, öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öğrencinin ailesi ise müdüre ve öğretmenlere minnettar olduklarını belirtip, "O an panik içinde ne yapacağımızı bilemedik. Müdürümüzün müdahalesi sayesinde kızımız sağlıklı bir şekilde yanımızda" dedi.

Haber - Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anaokulu Müdürü, Boğulma Tehlikesindeki Kızı Kurtardı - Son Dakika

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