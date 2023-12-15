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Anaokulu öğretmeni çatıdan atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Anaokulu öğretmeni çatıdan atlayarak intihar etti

Trabzon'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anaokulu öğretmeni Merve Z., 7 katlı binanın çatı katından atlayarak yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde defnedildi.

Anaokulu öğretmeni çatıdan atlayarak intihar etti
15.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:11
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TRABZON'da, 7 katlı binanın çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öğretmen Merve Z. için Gümüşhane'nin Torul ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan öğretmenler, veliler ve öğrenciler, aileye taziye dileklerinde bulundu. Genç öğretmen, namazın ardından Atalar köyündeki aile kabristanına defnedildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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