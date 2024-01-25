Anavatan Partisi, iddialı ve güçlü bir kadroyla yerel seçimlere hazırlanıyor

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, partisinin, 31 Mart'taki yerel seçimlere, il ve ilçe belediye başkanı adaylarıyla iddialı ve güçlü bir kadroyla hazırlandığını kaydetti.

Anavatan Partisinden yapılan açıklamaya göre, parti, "milleti geçmişin tecrübesi ve geleceğin enerjisiyle buluşturma" vizyonuyla sahaya iniyor.

"Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet" anlayışıyla, seçim sürecini başlattıklarını belirten Çelebi, "Kadrolarımız yeniden yerelden genele hizmet etmek için hazır." ifadesini kullandı.

Partisinin başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerden küçük ilçelere kadar her alanda, halkın ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek, tecrübeli ve dinamik adaylarla yola çıktığına dikkati çeken Çelebi, "Anavatan Partisi olarak, milletimizin desteği ve güveniyle yerel yönetimlerde güçlü bir değişim ve dönüşümü gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.