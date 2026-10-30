Anayasa Mahkemesi ablukası Nawrocki'nin Senegal ziyaretini yarıda kesmesine yol açtı - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi ablukası Nawrocki'nin Senegal ziyaretini yarıda kesmesine yol açtı

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Polonya'da Anayasa Mahkemesinin polis ablukasına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e planladığı ziyareti yarıda kesip ülkesine dönme kararı aldı. Nawrocki'nin Senegal uçuşu, İspanya hava sahasından geri dönerek Polonya'ya yöneldi.

PRİŞTİNE (AA) – Polonya'da Anayasa Mahkemesi polis ablukasına alınırken Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Senegal'e planladığı ziyareti yarı yolda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırılmalarına ilişkin bir duyuru yayımlandı.

Polonya basınına göre, gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanırken mahkeme binası polis ablukasına alındı.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı'nın Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Nawrocki'nin Senegal'e gitmek üzere havalanan uçağı, İspanya hava sahasından geri dönerek Polonya'ya yöneldi.

Başbakan Tusk ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir. Başka bir yol yok." ifadelerini kullandı.

Varşova Polisi, Anayasa Mahkemesi binasında, mahkeme hakimi Anna Korwin-Piotrowska'nın hakimlerin ve mahkeme çalışanlarının can güvenliğine yönelik tehdit oluşabileceği yönündeki bildirimi üzerine yasal görevleri kapsamında çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Polonya'da yargı atamaları konusunda uzun süredir devam eden siyasi anlaşmazlık, Anayasa Mahkemesinin çalışmalarını fiilen durma noktasına getirmiş durumda.

Kaynak: AA
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