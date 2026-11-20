Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Filistinli çocukların yaşadığı drama dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı.

Cuma namazı sonrası Tuğba Altınok Camisi'nde bir araya gelen platform mensupları, buradan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne yürüdü.

Ön sıralarında çocukların yer aldığı kortejde, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Bir sınır ötede çocuklar ölüyor" ve "Filistinli çocuklar yalnız değildir" sloganları atıldı.

Platform adına basın açıklaması yapan Bekir Şahin, İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü saldırılarda 23 bine yakın çocuğun katledildiğini, on binlercesinin anne ve babasız kaldığını, 50 bine yakın çocuğun ise yaralı bir şekilde hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nün bugün kutlanan bir bayram değil, insanlığın vicdanının sızlaması gereken bir gün olması gerektiğini belirten Şahin, "Siyonist İsrail çetesinin durdurulması için daha kaç bin çocuğun katledilmesi, kaç çocuğun daha annesiz ve babasız kalması gerekiyor?" dedi.

Çocukların sadece bombalarla can vermediğini, kışın kapıya dayanmasıyla insani bir felaketin tam ortasında kaldıklarını vurgulayan Şahin, "Siyonist çetelerin ambargosu yüzünden Gazze'ye temiz su, battaniye, ilaç dahi sokulmuyor. Çocuklar derme çatma çadırların altında, dondurucu soğukta, sağanak yağmurlar ve çamur içinde hayatta kalma mücadeleleri veriyor. Bebekler buz tutuyor. Bu vahşet karşısında artık kınama mesajlarının hükmü kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail ablukasının kaldırılması için küresel iradenin harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Çocukların bayraklarla, şarkılarla anılması gereken bu günde, Gazze'deki mezar taşlarına sarılan yetimleri konuşuyorsak bu dünyanın adalet mekanizması iflas etmiş demektir." açıklamasını yaptı.

Platform mensupları, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.