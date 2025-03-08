Anıtkabir Çevresindeki Trafik Sinyalizasyonları Tarihsel Kodlarla Yenilendi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi ikametgahı Anıtkabir çevresindeki beş kavşakta bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerini, 1881, 1919, 1920, 1923 ve 1938 tarihleriyle değiştirdi.

Anıtkabir çevresinde yer alan beş kavşağın trafik sinyalizasyon kodları, Atatürk ve Cumhuriyet tarihine atıfta bulunan 1881, 1919, 1920, 1923 ve 1938 tarihleriyle değiştirildi.

ABB tarafından daha önce de "Ay Yıldız" görsellerinin konulduğu sinyalizasyon sistemlerinin bulunduğu yerler ise şöyle:

-1881: GMK Bulvarı-Anıt Caddesi Anadolu Meydanı kesişimi.

-1919: Gençlik Caddesi-Bitiştiren Sokak kesişimi.

-1920: Gençlik Caddesi- Akdeniz Caddesi kesişimi.

-1923: Akdeniz Caddesi-Spor Park Caddesi kesişimi (Anıtkabir Akdeniz Caddesi Kapısı).

-1938: Akdeniz Caddesi- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi.