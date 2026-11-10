Anıtkabir\'de 88. yıl dönümünde ziyaretçiler kar yağışına rağmen mozoleye geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılında Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Resmi törenlerin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'de, soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen vatandaşlar, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Mozolenin bulunduğu alan ile Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler, merdivenlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun ses kaydı da paylaşıldı.

"Onun bizim atamız olduğu için çok aşırı gururluyum"

Anıtkabir'i ziyaret etmek için İstanbul'dan arkadaşıyla gelen 18 yaşındaki Egemen Akyüz, "Buraya gelmek bir vatan borcu gibi hissettiriyor bana, bunu da yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Paha biçilemez bir değerimiz burası. Her Türk gencinin yaşaması gereken bir duygu bence. Geleneklerimize ve atalarımıza sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki Kadir Erdoğdu da, "Bir Türk genci olarak şu an aşırı duygusalım, içeride kabri gördüğümde de duygulandım. Atam hakkındaki duygularım tarif edilemez. Her Türk genci bu hissi hissetmelidir. O, bizim atamız olduğu için çok aşırı gururluyum." şeklinde konuştu.

Avustralya'dan gelen Saras Selva da Anıtkabir'e grup olarak ziyarete geldiklerini belirterek, Atatürk'ün tanınmış bir lider olduğunu ve burayı ziyaret etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.