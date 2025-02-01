Anka Haber Ajansı 1 Şubat Cumartesi Gündemi

Güncel

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Silivri'de Marmara Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Gezi Davası hükümlüleri Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 12.00- 46 yıl önce katledilen gazeteci Abdi İpekçi mezarı başında ve Nişantaşı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de "CHP Engellilik Çalıştayı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.00- Eğitim-İş, "Atatürk devrimleri, emeğin onuru, laik eğitim ve aydınlık bir gelecek için" Birinci Meclis önünden "Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü" başlatıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - 16.30 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ve Manisa 8. Olağan İl Kongreleri'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR- MANİSA)

13.30- 16.00 - 19.00- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına; Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor- Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçlarıyla devam edilecek. (MERSİN- KAYSERİ- İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…