TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK verileri açıklanacak, CHP'li belediyeler iş birliği görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK verileri açıklanacak, CHP'li belediyeler iş birliği görüşecek

ANKA Haber Ajansı 10 Temmuz Çarşamba gündemi

10.07.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.15 - 10.30- TBMM'de Saadet-Gelecek ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

10.00- TÜİK, mayıs ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini, Sanayi Üretim Endeksi'ni ve İnşaat Maliyet Endeksi'ne açıklayacak. (ANKARA)

10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf paketine ilişkin kanun teklifinin görüşülmesine başlanacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesi'nden temsilciler, orman yangınları ve çevre felaketlerinde iş birliği ve dayanışma yöntemlerini görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

14.00- Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odası Başkanları, YÖK önünde eczacılık fakültelerine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi toplu temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.30 - TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yapacak. (ANKARA)

15.30 - 17.00 - 18.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nı ve Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - SARAYBOSNA)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' ne katılacak. (WASHINGTON)

22.00- Almanya'da devam edenAvrupa Futbol Şampiyonası'nda son finalisti belirleyecek maçta İngiltere ile Hollanda karşı karşıya gelecek. (DORTMUND)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK verileri açıklanacak, CHP'li belediyeler iş birliği görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:24:10. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK verileri açıklanacak, CHP'li belediyeler iş birliği görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement