TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK verileri açıklanacak, CHP'li belediyeler iş birliği görüşecek

Güncel

09.15 - 10.30- TBMM'de Saadet-Gelecek ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

10.00- TÜİK, mayıs ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini, Sanayi Üretim Endeksi'ni ve İnşaat Maliyet Endeksi'ne açıklayacak. (ANKARA)

10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf paketine ilişkin kanun teklifinin görüşülmesine başlanacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla CHP'li 14 Büyükşehir Belediyesi'nden temsilciler, orman yangınları ve çevre felaketlerinde iş birliği ve dayanışma yöntemlerini görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

14.00- Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odası Başkanları, YÖK önünde eczacılık fakültelerine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi toplu temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.30 - TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yapacak. (ANKARA)

15.30 - 17.00 - 18.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nı ve Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - SARAYBOSNA)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' ne katılacak. (WASHINGTON)

22.00- Almanya'da devam edenAvrupa Futbol Şampiyonası'nda son finalisti belirleyecek maçta İngiltere ile Hollanda karşı karşıya gelecek. (DORTMUND)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…