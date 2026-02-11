Anka Haber Ajansı 11 Şubat Çarşamba Gündemi

09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki genel başkanlarından Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, Aralık 2025 dönemi ticaret satış hacim endeksi ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş" davasının görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen "Siber Zorbalığa Karşı Dayanıklılık ve Empati Odaklı Yaklaşım" çalıştayının sonuç bildirgesi açıklanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Menajer Ayşe Barım'ın "Gezi eylemlerinde sanatçıları yönlendirdiği" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (İSTANBUL)

11.30 - CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Türk öğretmenlerin greve çıktığı İtalyan Lisesi ziyaretinin ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00- Tüm Emekliler Sendikası ve Tüm Emekliler Birlik ve Dayanışma Derneği Konak Şubeleri YKM önünde "Emekliler seyyanen zam" istiyor başlıklı imza kampanyası yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13. 30 - Ankara'da boşanma aşamasında olduğu Müesser Becerir'i katleden Hüseyin Ünal'ın tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılandığı davanIn duruşmasına Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

13.30 - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Filistinli Çocuklara Mektup Yarışması'nın Ödül Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA

14.00 - 19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Büyükada'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adı Çekmeköy'de yaşatılacak. Gülşah Durbay Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılışı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka ile Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın katılımıyla 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü kapsamında "Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Eğitimde ve Bilimde Eşitlik" paneli gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi törenle karşılayacak, ardından baş başa görüşmeye geçilecek. Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu sonrası anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan ve Miçotakis, resmi yemek programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

