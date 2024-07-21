Anka Haber Ajansı 21 Temmuz Pazar Gündemi

Güncel

10.00-21.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Emekli Evi'ni, Orhan Kemal Müzesi'ni, Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret edecek, Sözcü TV'de canlı yayına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

12.00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımıyla DEVA Partisi Ankara 2. Olağan İl Kongresi, Ankara İl Başkanlığı'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

14.00 - Hayvan hakları savunucuları Anıtpark'ta, sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

17.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mürsel Uluç Kapalı Pazar Yeri'nde "Birlik Aşuresi" dağıtacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…