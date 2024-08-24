10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HaberTürk TV yayınına konuk olacak.
15.00 - 16.30 - 18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nı ve Şehitkamil Belediyesi'ni ziyaret edecek, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Fıstık Mitingi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ GAZİANTEP)
11.00- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesi'nin Bağlum Stadyumu'nda "Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşi organizasyonu" olan Taha Akgül Karakucak Güreşleri etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te mitinge katılacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?