Anka Haber Ajansı 24 Mayıs Cumartesi Gündemi

09.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- Güzelbahçe Belediyesi "Güzmar Market", Atatürk Mahallesi Çarşı'da düzenlenecek törenle hizmete girecek. ( GÖRÜNTÜLÜ - İZMIR)

12.30 - 16.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni, Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek. Dervişoğlu, partisinin Genişletilmiş İl Divan toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KARABÜK)

18.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/İSTANBUL)

19.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 1. Buca Kitap Günleri kapsamında Hasanağa Parkı'nda düzenlenecek "Öncesi ve Sonrasıyla 19 Mart süreci" başlıklı söyleşiye katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00- 19.00- Trendyol Süper Lig'in 37. haftası; ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK- Kasımpaşa ve Göztepe- Galatasaray maçlarıyla başlayacak. (İSTANBUL- GAZİANTEP- İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…