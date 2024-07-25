Anka Haber Ajansı 25 Temmuz Perşembe Gündemi

Güncel

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK 2023 yılı süreli yayın istatistiklerini ve temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00-14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti genel merkezinde gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelecek. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti milletvekilleri, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda kayyumlar ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/DİYARBAKIR)

11.30 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgilendirme yapacak. (ANKARA)

12.00 - 18.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, halk buluşmasına katılacak. Özel halk buluşmasının ardından Altıeylül, Karesi, Mustafakemalpaşa belediye başkanlıklarına da ziyarette bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ BALIKESİR)

14.00 - BDDK, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

YKS'ye katılan üniversite adaylarının tercih işlemleri bugün başlıyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…