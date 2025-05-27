Anka Haber Ajansı 27 Mayıs Salı Gündemi

10.00 - " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2024", İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30- İzmi·r Büyükşehi·r Beledi·ye Başkanı Cemi·l Tugay, İzmi·r Büyükşehi·r Beledi·yesi·, İzmi·r Ti·caret Odası, kulüpler ve ai·leleri·n i·ş bi·rli·ği· i·le hayata geçi·ri·lecek "geleceği·n şampi·yonları" projesi·ni·n tanitim toplantisina ev sahi·pli·ği· yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

11.30- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri TBMM'de MHP ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 13.00- Yaşama veda eden usta sanatçı İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni, Şakirin Camiinde cenaze namazı kılınacak. Şeşen'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Öz Büro-İş Sendikası Başkanı Baki Gülbaba ve sendika üyesi işçiler, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 13.30- İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin yargılanacağı dava öncesinde baro önünde basın açıklaması yapılacak. Ardından Avukatlık Mesleğinin Korunması Avrupa Sözleşmesi'nin ele alınacağı, sözleşmenin hazırlanmasına katkı sunan konukların da konuşmacı olduğu uluslararası kolokyum düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi yasaklanan ünlü akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. Oya Başak, Bebek Camiinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- 15.30- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü programına katılacak, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü nedeniyle Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen etkinliğe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.30 - TED Üniversitesi'nde Filiz Akın Köksal Özel Sanat Koleksiyonu Salonu açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.00- 28. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalinin açılış töreni Ankara Devlet Opera ve Balesi Salonu'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam edecek. (MOSKOVA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…