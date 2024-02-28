Anka Haber Ajansı 28 Şubat Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 28 Şubat Çarşamba Gündemi

Anka Haber Ajansı 28 Şubat Çarşamba Gündemi

ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

28.02.2024 09:28  Güncelleme: 09:31
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1-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aksaray'da 'Bulgur Palas Açılışı'na, Bayrampaşa'da Halk Buluşması'na, Sütlüce Miniatürk'te 'Dijital Deneyim Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11: 00-16.30-19: 30)

2- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı yerel seçimlerde destekleme çağrısında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11.00)

3-Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ 14.00)

4-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da partisinin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13.30)

5-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Fuar Alanı'nda Minibüscüler ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - 13.30)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 18.30)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 28 Şubat Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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