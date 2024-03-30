1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Balçova Ata Caddesi'nden üstü açık otobüsle selamlama turuna başlayacak/ Balçova Belediyesi önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yapacak/ Cumhuriyet Meydanı ve Bornova meydanlarında otobüs üzerinden halkı selamlayacak. Manisa'da Şehzadeler Kırtık Mezarlığı Karşısı- Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda otobüs üzerinden halka seslenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11.00-11.15-12.30-13.30-15.30)
2-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar ve Beşiktaş'ta halk buluşmalarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11: 00-17: 00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sultanbeyli ve Tuzla'da esnaf ziyareti yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12: 30-14: 30)
4- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Güngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde miting yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14.30-16.30)
5- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Büyük Keçiören Mitingi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 15: 30)
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Son Dakika › Güncel › CHP, İBB, İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve ABB Başkanı'nın Seçim Programları - Son Dakika
Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen bir programda vatandaşlarla iftar yaparak ramazan ayının güzel ruhunu yaşatanlara teşekkür etti. Bulut, Kırklareli'nin hak ettiği hizmete kavuşması için vatandaşlardan destek istedi ve geleceğe sahip çıkacaklarını belirtti. Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve vatandaşlar da katıldı.
Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi'nde (DOSTEM) düzenlenen Düz Dikiş Makineci Eğitimi tamamlandı. 13 kadın kursiyer, 40 günlük eğitimin ardından sertifikalarını aldı. Kursiyerlerden 11'i Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda istihdam edildi. Yeni kurs için kayıtlar 1 Nisan'da başlayacak.
Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan belediye binasının yerine yapılacak olan yeni belediye binası inşaatı çalışmalarına başladı. Yeni bina, Sümerevler Mahallesi'nde bulunan eski Su İşleri Müdürlüğü'nün yerinde planlanmaktadır.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, yarın gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Bilecik'in tüm hemşehrilerine bir mesaj yayımladı. Yaman, seçimin sadece bir adayın seçilmesi olmadığını vurgulayarak, Bilecik'in geleceğinin şekillenmesi için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Yaman, 70 gündür sahada halkın sorunlarını dinleyerek projelerini şekillendirdiklerini ve Bilecik'i yarınlara taşımak için hazır olduklarını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından 16 güreş sporcusu ve 2 antrenöre dağıtıldı. Keleş, sporculara verilen desteklerle geleceğin sporcularını yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan Ziraat Odasına beş adet tarımsal makine teslim etti. Makineler, Buldanlı çiftçilerin tarımsal üretiminde kullanılacak.
Osmaniye'de yaşanan deprem sonucunda yıkılan 86 yıllık en eski kırtasiye iş yerinin sahibi olan Mustafa Arı, konteyner çarşıda hizmet vermeye başladı. Babasının kurduğu iş yerini devralan Arı, deprem sonrası malzemeleriyle yeni iş yerinde hizmet vermeye devam ediyor.
Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutköy mitingi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantası'nın önüne AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un afişi yerleştirildi. CHP PM üyesi Cem Aydın, afişin kapatılmasını eleştirerek, 'O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz' dedi.
Yönetmen Jeff Fowler, Sonic the Hedgehog 3'ün çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Filmin kapanış sahnelerinden bir fotoğraf paylaşan Fowler, yeni animasyon filminin çekimlerinin bittiğini gösterdi. Sonic the Hedgehog 3'ün vizyon tarihi Aralık 2024 olarak belirlendi ve ilk fragmanın yakında yayınlanması bekleniyor.
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