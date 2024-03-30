CHP, İBB, İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve ABB Başkanı\'nın Seçim Programları

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'dan Seçim Öncesi Mesaj

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, yarın gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Bilecik'in tüm hemşehrilerine bir mesaj yayımladı. Yaman, seçimin sadece bir adayın seçilmesi olmadığını vurgulayarak, Bilecik'in geleceğinin şekillenmesi için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Yaman, 70 gündür sahada halkın sorunlarını dinleyerek projelerini şekillendirdiklerini ve Bilecik'i yarınlara taşımak için hazır olduklarını belirtti.