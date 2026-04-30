Anka Haber Ajansı 30 Nisan Perşembe Gündemi
Anka Haber Ajansı 30 Nisan Perşembe Gündemi

30.04.2026 09:03  Güncelleme: 10:03
ANKA Haber Ajansı 30 Nisan Perşembe gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - Tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine Ataşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" iddiasıyla açılan davanın görülmesine İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mart ayı dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksi ile bu yılın birinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Muammer Bostan, Ankara Kent Konseyi'de, 7-10 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak "Rize Günleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - 13.13 - Bornova'da meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Serkan Hızlı için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde ve Akhisar'da tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR - MANİSA)

11.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen 0lıvtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 32'nci buluşmasını Silivri'de gerçekleştirecek. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - TBMM Dilekçe Komisyonu İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplantısında taslak rapor görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.15 - CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde partisinin "1 Mayıs Manifestosu"nu açıklayacağı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. (İSTANBUL)

14.00 - CHP İzmir İl Başkanlığınca Havagazı Fabrikası'nda Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil ve Güldem Atabay'ın konuşmacı olacağı, "CHP Parti Programı Işığında Küreselden Yerele Ekonomi Tartışmaları" başlıklı panel düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - 16.45 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Güven Mektupları'nı sunacak olan Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales, Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin ve Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso'yu ayrı ayrı kabul edecek. (ANKARA)

15.00 - Türkiyeİşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.40 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Rahmi Yıldırım'ın Gölbaşı Mezarlık Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.30 - Avukat Hatice Kocaefe'nin öldürülmesi İstanbul Barosu önünde protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.00 - Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar, 1 Mayıs 1977'de Taksim'de katledilen kadınları Kazancı Yokuşu'nda anacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

- İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında müdahalesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

