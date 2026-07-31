ANKA Haber Ajansı 31 Temmuz Cuma gündemi
ANKA Haber Ajansı 31 Temmuz Cuma gündemi
10.00 - TÜİK, haziran ayı dış ticaret istatistikleri ile Nisan-Haziran 2026 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - İstanbul Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Üniversiteli Genç Kadınların Sesinden İstanbul" araştırmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
11.00 - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'na bağlı işçiler, Ulus Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - Yaşamını yitiren gazeteci Vedat Yenerer, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılanacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
18.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
19.00 - Özgür Çelik'in katılımıyla "Yeni Şişli İçin Ortak Gelecek Mahalle Buluşması" gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
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