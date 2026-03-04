Anka Haber Ajansı 4 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anka Haber Ajansı 4 Mart Çarşamba Gündemi

04.03.2026 09:01  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 4 Mart Çarşamba gündemi

09.45 - Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasıyla ilgili 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davada, sanıkların yargılamasına Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.30 - TBMM'de İYİ Parti Grup Toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 20.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İSKİ Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış töreni'ne katılacak. Özel, partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Kadın başkanlar tarafından yönetilen Bakırköy, Maltepe ve Üsküdar belediyelerince yürütülen ILO190 ile Kentte, İşte Güvence – Yerelde Uyum ve Kapasite Geliştirme Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Şık Makas işçileri, direnişlerinin 150'nci gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -  CANLI/ ANKARA)

12.00 - Eğitim İş İzmir Şubeleri, İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesine ilişkin Konak Pier Köprüsü'nde toplanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne siyah çelenk bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Eğitim Sen ve SES İzmir Şubeleri, Barış Akademisyenleri'nin göreve başlatılması için Dokuz Eyül Üniversitesi Rektörlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateşcinayetine ilişkin ana dosyadan ayrılan 2 sanığın yargılandığı dava ile 8 sanığın yargılandığı "kişisel verilerin temini" davasının birleştirilmesinin ardından Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya devam edilecek. (ANKARA)

13.00 - Ayhan Şengüler'in kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sürerken, ölü bulunan anne Fatmanur Çelik ile kızının cenazeleri, Ümraniye Hidayet Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - 14.00 - DEM Parti İmralı Heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi İçişleri Bakanlığı'nda, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Adalet Bakanlığı'nda ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Trabzon, Konya, Malatya ve çok sayıdan illerden Diyarbakır'a gelerek "Geleneksel Ramazan Fuarı" adı altında işletmecilerin yaptığı satışlara tepki amaçlı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon Genel Başkanvekili Alican Ebedinoğlu, kent esnafıyla birlikte basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

13.30 - Ankara'da "dur" ihtarına uymayıp polislerle girdiği çatışma sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Serdar Kılavuzcu'nun ölümüne ilişkin açılan dava Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. (ANKARA)

13.30 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Gazeteci Engin Deniz İpek'in de aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı Saraçhane Davası'nda kararın açıklanması bekleniyor. (İSTANBUL)

14.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi milletvekilleri, TBMM'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - İzmir Emekliler Platformu üyeleri emekli hakları için SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

15.00 -

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK ile AFAD arasında işbirliği protokolü imza törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 -

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, İnan Güney, Merdan Yanardağ ve Alican Uludağ'ı ziyaret ettikten sonra Silivri'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TUHAY-DER ve MEBYA-DER'in Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenleyeceği iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - HAKKARİ)

18.50 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda iftar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.50 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 4 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bu adam neden kovuldu Kimse anlam veremiyor Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu "İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
En büyüğü 12 yaşındaydı 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
10:11
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:48
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçtı Kulüpten açıklama var
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçtı! Kulüpten açıklama var
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
08:01
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali “Üçüncü Dünya Savaşı“ dedi
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:32:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 4 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.