ENAG ve TÜİK Temmuz Ayı Enflasyon Verilerini Açıklayacak

Güncel

09.15 - Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 100 gün lansmanı ve basın buluşması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle Parti Genel Merkezinde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parti Genel Merkezi'nde "AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Mısır'da temaslarına devam edecek. (KAHİRE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...