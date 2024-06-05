TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK istatistikleri açıklanacak, CHP basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK istatistikleri açıklanacak, CHP basın toplantısı düzenleyecek

ANKA Haber Ajansı 5 Haziran Çarşamba gündemi

05.06.2024 09:43  Güncelleme: 10:42
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09.30 - 10.30 - TBMM'de Saadet- Gelecek ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TBMM)

10.00 - TÜİK, 2023 yılı sinema ve gösteri sanatları ile 1990-2022 dönemi sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

12.30 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,  TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TBMM)

13.00 - Eşitlik İçin Kadın Platformu, 9. Yargı Paketi hakkında Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması yapacak ve soruları yanıtlayacak. (ANKARA)

13. 00 - Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından oluşan yeni delegelerin katılımıyla toplanacak. Toplantıda, Birlik Başkanı, Başkanlık Divanı ve encümen üyelerinin seçimi yapılacak. (ANKARA)

13.17- Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan Pilot Albay Uğur Yıldız'ın cenazesi, Karşıyaka Beşikçioğlu Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (TBMM)

16.30 - 17.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı önünde  oturma  eylemine devam eden Emine Şenyaşar'ı ziyaret ettikten sonra AYM Başkanı Kadir Özkaya ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00- İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, Filistin halkıyla dayanışma açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30 - İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve STK'nın yer alacağı, "Kentte ekolojik yıkıma ve talana karşı, dayanışma var, direniş var" konulu yürüyüş ve basın açıklaması Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.00 - DEM Partililer, Türkiye Belediyeler Birliği önünde "Belediyeler Bizimdir, Gaspa İzin Vermeyeceğiz" çağrısıyla eylem yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Çevre, Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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