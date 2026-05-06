Anka Haber Ajansı 6 Mayıs Çarşamba Gündemi

09.00 - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edilecek. (ANKARA)

09.30 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil, Yankı Bağcıoğlu ve Gökçe Gökçen, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grupları toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı karayolları trafik kaza istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB'de düzenlenecek "Yönetici Geliştirme Programı"nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda görülecek. (İSTANBUL)

10.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'ndaDeniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.30 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde HEPSEN ve Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, iş bırakarak açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ayamama Yaşam Vadisi 1. Etap 2. Kısım açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Güzelbahçe ilçesinde saha çalışması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - İzmir Barosu avukatları, Zeynep Öykü Arun'un Seferihisar'da haciz işlemi esnasında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin İzmir Barosu Merkez bina önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Esenyurt'ta 10 Ekim gecesi sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'la ilgili davanın görülmesine Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30 - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye yürüyüş yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un eş başkanlıklarında yapılacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...