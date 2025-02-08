Anka Haber Ajansı 8 Şubat Cumartesi Gündemi

Güncel

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - KFC ve Pizza Hut çalışanları, alacaklarının ödemesi istemiyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer, "Yoksulluk Kader Olamaz" saha çalışmasını Beylikdüzü'nde gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

13.00- Eğitim İş Sendikası İzmir Şubeleri ve AGD İzmir Şubeleri, teğmenlerin TSK'dan ihracını protesto için Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ÖSYM Bürosu önünden Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyerek basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Olimpiyat Şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00- 15.00- 18.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hava Şehitliğini ziyaretinin ardından Genişletilmiş İl Divan toplantısına katılacak. Dervişoğlu, Eskişehir Oda Başkanlar ile ekonomi konulu toplantıda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ESKİŞEHİR)

15.00- Saadet Partisi 8. Olağan İzmir İl Kongresi Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımıyla İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00 - Kadın örgütleri, Pınar Gültekin için adalet istemiyle Kadıköy'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00- 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına; Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor ve Net Global Sivasspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (KAYSERİ- SİVAS)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...