Ankara Barosu 69. Genel Kurulu başladı, Köroğlu Anayasa Mahkemesi kararlarını savundu

Haber: Esra TOKAT - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulu başladı. Genel Kurul'un açılışında konuşan mevcut Başkan Mustafa Köroğlu, anayasa ve mahkeme kararlarının uygulanmamasına tepki göstererek, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu yapılamaz" dedi. Köroğlu, "Hukuksuzluk karşısında susmamak, anayasanın ve mahkeme kararlarının uygulanmasını savunmak işte bahsettiğim sorumluluğun parçasıdır. Hukuk, ancak herkes için işlediğinde hukuktur" diye konuştu.

Ankara Barosu'nun iki gün boyunca sürecek 69. Olağan Genel Kurulu ile Ankara Barosu Yardımlaşma Sandığı (ABAYS) 51. Olağan Genel Kurulu gerekli 2 bin 641 imzanın tamamlanmasının ardından başladı. Genel Kurul'da ilk olarak Divan oluşturuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Mevcut Başkan Mustafa Köroğlu, yaptığı açılış konuşmasında, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılı olduğuna hatırlatarak, "11 yıl önce bu ülke, en ağır acılarından birini yaşadı. Aramızdan alınan 103 canı saygıyla anıyorum. O gün yitirdiğimiz meslektaşımız Avukat Uygar Coşgun'u özellikle anmak istiyorum" dedi.

Dört yıl önceki Genel Kurul'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Köroğlu, 7 bin 416 meslektaşının oyuyla başlayan dört yıllık sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "Elimizden geleni yapmış olmanın huzuruyla bu görevden ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

"HUKUKÇU, YURDUNUN VE TOPLUMUN SORUNLARIYLA İLGİLENİR"

Baroların yalnızca meslek sorunlarıyla ilgilenmesinin beklenemeyeceğini vurgulayan Köroğlu, şunları söyledi:

"Hukukçu; yurdunun ve toplumun sorunlarıyla ilgilenir, çözüm arar ve daha adil, özgür bir yaşam için üzerine düşeni yapar. Yalnız hayatlar değil; sözcükler, yazılar, her şey üzerine müthiş bir baskı dönemine girdik. İfade özgürlüğü yalnızca konuşanın değil, toplumun gerçeğe erişmesinin de güvencesidir. Gazetecinin, yurttaşın ve akademisyenin kendini sansürlemek zorunda kaldığı bir yerde hukuk devleti de sessizleşir.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadığında, yalnızca başvurucunun hakkı değil, hepimizin güvencesi zedelenir. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, idarenin iznine bağlı bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Avukatın mesleğini özgürce yapamadığı, savunmanın baskı gördüğü yerde yurttaşın hakkını korumak da güçleşir. Hukuksuzluk karşısında susmamak, anayasanın ve mahkeme kararlarının uygulanmasını savunmak işte bahsettiğim sorumluluğun parçasıdır.

Hukuk, ancak herkes için işlediğinde hukuktur. Yolsuzluk ve yoksulluk birbirini besleyen, birbirinin sebebi ve sonucu haline gelen iki ağır sorundur. Yolsuzlukla mücadele; şeffaflık, etkili denetim ve bağımsız yargı olmadan yürütülemez. Kurallar uygulanmadığında ve yaptırımlar işletilmediğinde hukuk sistemi çalışmaz; yurttaşın adalete güveni azalır. Hukuk düzeni, kurallara uyması beklenenlerin vicdanına terk edilemez. Denetim olmalı, hesap sorulmalı ve ihlaller yaptırımsız kalmamalıdır."

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ"

Yeni anayasa tartışmalarından önce yürürlükteki anayasanın uygulanması gerektiğini söyleyen Köroğlu, "Asıl sorun, yürürlükteki anayasanın gerektiği gibi uygulanmamasıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması ve anayasal kurumların işlevsiz bırakılması, hukuk devletine ve demokrasiye duyulan güveni aşındırıyor" dedi. Köroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Avukat Can Atalay hakkında verdiği kararların uygulanmaması ile 19 Mart'tan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinde yaşananların hukuk devleti tartışmasını yeniden gündeme getirdiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyalarının savunmadan gizlenerek kamuoyuna servis edilmesini kabul edilemez olarak nitelendiren Köroğlu, "Gizli tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar ve özgürlüğü bağlayıcı tedbirler olağanlaştırılamaz" dedi.

"AVUKATLARIN, YURTTAŞLARIN VE HAK İHLALİNE UĞRAYANLARIN YANINDA OLMAYA ÇALIŞTIK"

Can Atalay hakkında verilen kararlar üzerinden yaşanan hukuksuzluğa karşı Ankara Adliyesi'nden Anayasa Mahkemesi'ne kadar 17 kilometrelik yolu yürüdüklerini anlatan Köroğlu, savunma nöbetleri ve duruşmalarda da meslektaşlarının yanında olduklarını söyledi.

Köroğlu, "Çünkü hukuk ve vicdan sorumluluğumuz, yalnızca insanlar için değil, yaşam hakkı ve korunma ihtiyacı olan bütün canlılar içindir" dedi.

Gazeteciler Tolga Şardan, Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın yargılandığı süreçlerde duruşma salonlarında yanlarında olduklarını aktaran Köroğlu, "Avukatların, yurttaşların ve hak ihlaline uğrayanların yanında olmaya çalıştık. Elbette yetişemediklerimiz oldu. Kusursuzduk diyemem. Ama üstlendiğimiz görevin bir makamdan önce sorumluluk olduğunu hiç unutmadık" diye konuştu.

"BAROMUZU BORÇSUZ ŞEKİLDE DEVREDİYORUZ"

Köroğlu, dört yıllık görev sürecinde Ankara Barosu'nun kurumsal yapısına ilişkin çalışmaları da anlattı. Ulus Avukat Yerleşkesi'nin hayata geçirildiğini, genç meslektaşların büro ve çalışma alanlarından yararlandığını belirten Köroğlu, ABEM'in çeşitli bölümlerinin yenilendiğini, adliyelerdeki avukat alanları ve baro odalarının düzenlendiğini söyledi. Adli yardım ödemelerinde yaşanan sorunların giderildiğini kaydeden Köroğlu, "Bugün haftalık ödeme yapılan, gelecek yılların ödemeleri için de ciddi bir mali kaynağı bulunan bir adli yardım bütçesini yeni yönetime devrediyoruz" dedi. Personel sayısının 143'ten 110'a düşürüldüğünü belirten Köroğlu, geçmiş dönemlerden devreden personel, SGK ve vergi borçlarının yapılandırılarak ödendiğini söyledi.

Köroğlu, "Gururla söylüyorum: Başardık. Baromuzu ağır bir borç yüküyle devraldık. Bugün borçsuz şekilde devrediyoruz. Bu güne kadar genelde her bütçe ve Genel Kurul döneminde baro olarak ABAYS'a kira borcumuz olurdu ama şu anda ABAYS'a hiçbir borcumuz yoktur" diye konuştu.

"BAŞKANLIK GÖREVİNİ DEVREDİYORUM, NÖBETİ BIRAKMIYORUM"

Ankara Barosu'nun farklı düşüncelere sahip avukatların eşit söz hakkıyla buluşabildiği bir yer olması gerektiğini belirten Köroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her zaman mücadele ederek, kimseye biat etmeden, kimsenin adamı olmadan, hiçbir siyasi anlayışa, gruba ve partiye eyvallah etmeden bu görevi tamamlıyorum. Cumhuriyetimiz hala çok genç ve ona sahip çıkmak zorundayız. Bugün başkanlık görevimi devrediyorum ama Cumhuriyet'in, hukukun ve savunmanın nöbetini bırakmıyorum. Ölene kadar durmayacağım. Hiçbir zaman köşeme çekilmeyeceğim. Asla yorulmayacağım."

DÖRT ADAY YARIŞACAK

Genel Kurul, söz almak isteyen avukatların konuşmalarıyla devam ediyor. Baro başkanlığı ve organlar için yarın 09.00-17.00 saatleri arasında seçim yapılacak.

Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun (DSA) adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun (TÜMAG) adayı Doğukan Kozan baro başkanlığı için yarışacak.