Ankara Barosu, İstanbul Barosu'ndaki müdahaleleri ve Divan Başkanı'nı kınadı - Son Dakika
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Ankara Barosu, İstanbul Barosu'ndaki müdahaleleri ve Divan Başkanı'nı kınadı

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Ankara Barosu, İstanbul Barosu\'ndaki müdahaleleri ve Divan Başkanı\'nı kınadı
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Ankara Barosu, İstanbul Barosu genel kurulundaki fiziki müdahaleleri ve Divan Başkanı'nın Ankara Barosu mensuplarını işaret eden sözlerini kınadı. Baro, kurumsal kimliğinin töhmet altında bırakılmasını reddederek Divan Başkanı'nı ifadelerini düzeltmeye davet etti.

(ANKARA) - Ankara Barosu, İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan fiziki müdahaleleri ve Divan Başkanı'nın Ankara Barosu'na yönelik açıklamalarını kınadı. Divan Başkanı'nın olaylarla ilgili Ankara Barosu'na kayıtlı avukatları işaret etmesine tepki gösterilen açıklamada, "Kişilere ilişkin iddialarla Ankara Barosunun kurumsal kimliğinin ve tüm mensuplarının töhmet altında bırakılmasını, tepkilerin hedefi haline getirilmesini reddediyoruz" denildi.

Ankara Barosu, İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan fiziki müdahalelere ve Genel Kurul Divan Başkanı'nın açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosunun Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan fiziki müdahaleleri ve Divan Başkanı'nın Ankara Barosu'nu ve mensuplarını hedef alan açıklamalarını kınıyoruz. İstanbul Barosu'nun genel kurul ve seçim sürecini gölgede bırakmamak, demokratik iradeye saygımız gereği değerlendirmemizi seçimlerin tamamlanmasının ardından paylaşmayı tercih ettik. Divan Başkanı'nın, kendisine aktarılan bilgilere dayanarak olaylarla ilgili Ankara Barosu'na kayıtlı avukatları işaret etmesi ve Baromuza yönelen tepkiler karşısındaki ifadeleri, mesleki nezaketle ve kurumsal sorumlulukla bağdaşmamaktadır. Divanın görevi, tarafsızlığını koruyarak gerilimi yatıştırmak ve demokratik tartışma ortamını güvence altına almaktır.

Ankara Barosunun 69. Olağan Genel Kurulu'nda farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine özen gösterilmiş, sözlü tartışmalar yaşansa da hiçbir fiziksel müdahale meydana gelmemiştir. Şiddetin her türüne karşı tutumumuz bu anlayışın sonucudur. Baromuza kayıtlı meslektaşlarımızın fiziksel müdahale veya saldırıya karıştığına ilişkin somut bilgi ve belge varsa bunlar kurumsal yollarla Baromuza iletilmeli, hukuk ve meslek kuralları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kişilere ilişkin iddialarla Ankara Barosunun kurumsal kimliğinin ve tüm mensuplarının töhmet altında bırakılmasını, tepkilerin hedefi haline getirilmesini reddediyoruz.

Ankara Barosu ile İstanbul Barosu arasındaki köklü dostluk ve dayanışma, savunmanın ortak mücadelesi için kıymetlidir. Bu ilişkiyle bağdaşmayan yaklaşımın telafi edilmesi gerektiğine inanıyor, Genel Kurul Divan Başkanı'nı Ankara Barosu'na yönelik ifadelerini düzeltmeye davet ediyoruz. Karşılıklı güven ve saygı temelinde, İstanbul Barosuyla ortak mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdürme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA
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