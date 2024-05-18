Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Sempozyumu - Son Dakika
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Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Sempozyumu

Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Sempozyumu

Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu, Galatasaraylı Hukukçular Derneği Spor Hukuku Sempozyumu düzenleyecek.

18.05.2024 09:05  Güncelleme: 09:06
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10.30- Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu, Galatasaraylı Hukukçular Derneği Spor Hukuku Sempozyumu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da yapılacak olan "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılışı öncesinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nin tanıtımı ve belgesel galası, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.45 - 13.00 - 19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Saraçhane'deki Büyük Eğitim Mitingi'ne ve Türkan Saylan'ı Anma Töreni ile Bilim ve Sanat Ödül Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

17.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da katılımıyla Esenyurt'ta halk buluşması düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

Ankara, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Sempozyumu - Son Dakika

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