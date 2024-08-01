Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde restorasyon ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde restorasyon ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde Sokak Sağlıklaştırma projelerini tamamladıktan sonra 3. Etap'ta 11'i tescilli 80 yapı için çalışmalarını sürdürüyor. Sur duvarlarındaki restorasyon çalışmaları devam ederken, 'Sur Duvarlarının Aydınlatılması' projesiyle de kale, bambaşka bir atmosfere bürünecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

01.08.2024 14:35
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi 1. ve 2. Etap'ta Sokak Sağlıklaştırma projelerini tamamladıktan sonra 3. Etap'ta 11'i tescilli 80 yapı için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Sur duvarlarındaki restorasyon çalışmaları tüm titizliğiyle devam ederken, 2024 yılının sonunda tamamlanması planlanan 'Sur Duvarlarının Aydınlatılması' projesiyle de kale, bambaşka bir atmosfere bürünecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

'İç Kale 1. ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma' projeleri tamamlanırken, '3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme', 'Sur Duvarlarının Aydınlatılması' ile 'Dış Kale Sur Duvarları Restorasyonu' projelerinde çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla 2019 yılında başlatılan, kentin tarihini geleceğe taşıyacak projeler tüm hızıyla devam ediyor. İç Kale 1. ve 2. Etap'ta 70'i tescilli 90'ı tescilsiz olmak üzere toplam 160 binada çalışmalar tamamlandı.

11'i tescilli 80 yapıda çalışmalar sürüyor

İç Kale 3. Etap'ta başlatılan 'Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme' projesi kapsamında da yaklaşık bin 900 metrekarelik alan ve 11'i tecilli 80 yapıda raspa, onarım, sıva, boya ve çatılar için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında, yapıların sadece cephe ve çatıları değil avlu, kapı ve pencereleri de yenileniyor. Ayrıca muhdes yapılar da kaldırılarak alan rehabilite ediliyor.

Dış kale sur duvarlarının restorasyonuna yönelik çalışmalar da tüm titizliğiyle devam ediyor. Hisar Kapı'dan başlayıp Şark Kale sur duvarlarına kadar uzanan alanda, burçlarda oluşan çatlakların giderilerek enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilmesinden, özgün olmayan derzlerin sökülüp yerine özgün harç ile yeniden derzler oluşturulmasına kadar birçok çalışma gerçekleştiriliyor.

Özel günler aydınlatmayla vurgulanacak

Kale, aydınlatma çalışmalarıyla da turistleri cezbetmeye hazırlanıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından devam eden 'Sur Duvarlarının Dekoratif Aydınlatılması' projesi çerçevesinde Kale, tarihi yapısına uygun olarak hem turizm hem de güvenlik tedbirlerinin sağlanması için 416 aydınlatma armatürüyle aydınlatılacak. Ayrıca Hisar Kapı'daki dairesel burçların üzerine gobo projektörlerle Türk bayrağı ve Atatürk başta olmak üzere, özel günlerde 12 farklı desen yansıtılarak günün anlam ve önemi vurgulanacak. Aydınlatma işlemleri 35-40 kilometre civarındaki yerleşim yerlerinden bile görülebilecek.

"Çalışmamız sıradan bir boya, badana veya basit bir onarım işi değil"

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, "Çalışmamız sıradan bir boya, badana veya basit bir onarım işi değil, burada ciddi bir bilimsel çalışma sürdürüyoruz" dedi. Ödemiş, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan projeye sadık kalarak, onarım çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

"Ev sahipleri günlük yaşamına devam ediyor"

3. Etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla kalede bulunan geleneksel "Ankara Evleri"nin tamamını restore etmiş olacaklarını bildiren Ödemiş, çalışmalar yapılırken ev sahiplerinin de evlerinde günlük yaşamına devam ettiğini söyledi. Ödemiş, "Yaşam devam ediyor, hiç kimseyi yerinden çıkarmıyoruz. Karşılıklı özveri, uyum içerisinde onlar biraz yardımcı oluyor, biz biraz titiz davranıyoruz derken çok şükür kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde çalışmamızı bugünlere taşıdık" ifadelerini kullandı.

"Aldığımız ödüller, doğru işler yaptığımızı gösteriyor"

Çalışmalarda zaman zaman üniversitelerin de desteğini aldıklarını aktaran Ödemiş, "Bizim için gurur verici olan da şu, yaptığımız çalışmalardan dolayı pek çok ödül alıyoruz. Ankara Kalesi içerisinde yapmış olduğumuz 1. ve 2 Etap restorasyon ve onarım çalışmalarında 'Tarihi Kentler Birliği Başarı Ödülü'nü aldık. Roma Tiyatrosu'nda 'Prof. Dr. Metin Sözen Büyük Koruma Ödülü'nü aldık. Bütün bunlar da bizim doğru yolda olduğumuzu, doğru işleri yaptığımızı gösteriyor" diye konuştu.

"Surlardaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz"

Ödemiş, "Ankara Kalesi surlarında uzun süredir devam eden çatlaklar vardı. Özellikle bir surdaki çatlak gözle görülür şekilde ve gün geçtikçe de artıyordu. 2 bin küsur yıllık Ankara Kalesi'nin zarara uğramasına da neden olabilecek düzeydeydi. Biz bunun üzerine çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmaları da titizlikle sürdürüyoruz. Statikte ciddi sorunlar var özellikle burçlardaki statiklerde ona yönelik de Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden destek alıyoruz. Çatlağın olduğu burçta bir nemlenme söz konusu. Bu nemlenmenin kaynağını tespit edebilmek için de Devlet Su İşleri ile iş birliğinde çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaleyi zarar vermeden estetik olarak aydınlatıyoruz"

Kale aydınlatma çalışmalarının da Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından devam ettiğini belirten Ödemiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalenin aydınlatma çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Bunun için de çok ciddi bir bilimsel proje hazırladık. O projemizi de Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na onaylattık. Şu anda kaleye zarar vermeden, siluete zarar vermeden kaleyi estetik olarak aydınlatıyoruz. Aydınlatmadaki amacımız Ankara Kalesi ve çevresini daha güvenilir hale getirerek günün 24 saatinde burada herkesin dolaşabileceği bir ortamı sağlamak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde restorasyon ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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