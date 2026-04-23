Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koltuğunu Çocuklara Devretti

23.04.2026 14:13  Güncelleme: 15:12
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul ve ortaokul öğrencilerine devretti. Temsili devir teslim töreninde konuşan Yavaş, ekonomik durumu yetersiz öğrenciler için kantin kartı, kırtasiye yardımı ve ücretsiz ulaşım gibi uygulamaların sürdüğünü belirterek, "İstiyoruz ki hepsi sağlıklı yetişsin. Özellikle okulundan, eğitiminden maddi imkansızlıklar dolayısıyla geri kalmasın istiyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını ilkokul ve ortaokul çocuklarına bıraktı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ünsal Çolak'ın da katıldığı programda, farklı okullardan gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri temsili olarak Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı koltuğunu devraldı.

"Umutla güçlenen bir geleceği birlikte inşa edeceğimize söz veriyoruz"

Temsili devir teslim töreninde sözcü olarak konuşan TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu öğrencisi Ozan Çelik, şunları söyledi:

"Şehrimizin sokaklarından parklarına, kütüphanelerinden oyun alanlarına kadar her köşesinde biz çocukların mutlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için yapılan çalışmaları büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Bizlere sunulan bu imkanların kıymetini bilerek üzerimize düşen sorumluluğu da yürekten hissediyoruz. Doğaya saygılı, israfı reddeden ve sıfır atık bilinciyle hareket eden bireyler olarak şehrimize sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Bizler sadece bugünün değil, yarının Ankara'sını da düşünen çocuklarız. Bizlere güvenen, yol açan ve her zaman yanımızda olan siz büyüklerimize teşekkür ediyor, sevgiyle büyüyen, umutla güçlenen bir geleceği birlikte inşa edeceğimize söz veriyoruz."

"Belediye, doğumundan ölümüne kadar insanların tüm beşeri ihtiyaçlarını karşılayan kuruluştur" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocukların yönetim süreçlerine katılımını önemsediklerini, belediye bünyesinde çocuk meclisi bulunduğunu dile getirerek, teknoloji ve dijital dünya üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, yeni neslin daha erken yaşta dünyayı tanıdığını ancak ekran bağımlılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı."

Sosyal destek projelerini anlattı

Sosyal destek projelerine de değinen Yavaş, ekonomik durumu yetersiz öğrenciler için kantin kartı, kırtasiye yardımı ve ücretsiz ulaşım gibi uygulamaların sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ülkemizde herkesin geliri aynı değil. Geliri çok daha düşük olan aileler var. Durumu iyi olmayan çocuklar okula gittikleri zaman bazen aç kalıyorlar, bir harçlık alamıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onlara kantin kartı veriyoruz. Onlar da bütün arkadaşlarıyla beraber kantinden alışverişlerini yapsın diye. Her yıl 150-200 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Özellikle söylüyorum amblemiz falan hiçbir şey yok. Aile gidip kırtasiyecilerden kendi ihtiyaçlarını alıyor. Yine ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamı ücretsiz taşınıyor, destek alan ailelerde. İstiyoruz ki hepsi sağlıklı yetişsin. Özellikle okulundan, eğitiminden maddi imkansızlık dolayısıyla geri kalmasın. Bunu da hiç kimse fark etmeden, sınıfta olan hiç kimsenin birbirinin maddi durumunu bilmeden yetişmesini istiyoruz. Çünkü en önemli şey eğitim. Bunları çok önemsiyoruz."

Ankara'daki park ve yeşil alan yatırımlarına da değinen Yavaş, şehirde milyonlarca metrekarelik yeni yeşil alan oluşturduklarını, çocukların ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar inşa ettiklerini söyledi.

"Ankara'nın keyfini hep beraber mutlu bir şekilde yaşayalım"

Konuşmasının sonunda "Ankara'yı birlikte yönetelim" mesajı vererek, çocuklardan da yaşadıkları çevreyle ilgili öneri ve şikayetlerini iletmelerini isteyen Yavaş, "Biz bunları yaparken neyle yapıyoruz biliyor musunuz? Annelerinizin, babalarınızın ödediği vergilerle yapıyoruz. Yani sonuçta para sizden çıkıyor, ailelerinizden çıkıyor. O zaman bu parayı harcarken şeffaf bir şekilde sizlerin isteği doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda harcamamız gerekiyor. Bu nedenle de mail adresi kullanıp veya öğretmenleriniz vasıtasıyla taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Hep beraber yönetelim ve Ankara'nın keyfini hep beraber mutlu bir şekilde yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerin temsili başkanlık deneyiminin ardından hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?
ChatGPT’den üniversite saldırganına silah dersi ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık ChatGPT'den üniversite saldırganına silah dersi! ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
