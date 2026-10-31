Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdal İnönü\'yü 19\'uncu yılında andı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdal İnönü'yü 19'uncu yılında andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü vefatının 19'uncu yılında andı. Yavaş, sosyal medya paylaşımında İnönü'yü saygı ve rahmetle andığını belirtti.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdal İnönü'yü vefatının 19'uncu yılında andı. Yavaş, "Türk siyasetinde nezaketi, hoşgörüsü ve devlet adamlığıyla iz bırakan, bilim insanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü vefatının 19'uncu yılında andı. Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şunları kaydetti:
"Türk siyasetinde nezaketi, hoşgörüsü ve devlet adamlığıyla iz bırakan, bilim insanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: ANKA
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