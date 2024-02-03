Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Önce İnsan İçin Varız

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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyenin betondan, plastikten ibaret olmadığını, içinde insan olmayan hiçbir projenin belediye yönetiminde yer almadığını yüzlerce defa söyledik. Önce insan için varız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Yenimahalle ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da katıldığı açılış, miting havasında gerçekleşti. Alanı dolduran vatandaşlara seslenen Yavaş, Ankara'yı yönetirken ortak akılla hareket ettiklerini belirterek, "Harcanan her kuruşun hesabı veriliyorsa, sizlerden aldığımız parayı sizlerin adına harcıyorsak hepimiz hesap vermek zorundayız. 'Ödeyen karar verir' diye bir kural vardır. Paranın sahibi sizsiniz. Sizlere sormadan tek başımıza, 'Biz yaptık oldu' deme lüksümüz yok. Bütçemizi hazırlarken sizlere soruyoruz. Yerel yöneticilerle, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'yı şeffaf yönetim anlayışıyla tanıştırdıklarını ifade eden Yavaş, 4 binden fazla ihalenin internetten canlı yayınlandığını kaydederek, "Belediye meclis toplantılarımız canlı yayınlanıyor. Sayıştay raporlarımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sizler adına harcanan paranın kuruşuna kadar nereye harcandığını görüyorsunuz. Gerçek belediyecilik budur. 'Ben hesabımı yarın şurada, burada veririm' demek değil. Bu dünyada hesabını vereceksiniz. Başkasının parasını harcıyorsunuz" dedi.

'ARAMIZDA DAĞLAR KADAR FARK VAR' Yavaş, Keçiören'de 50 bin kişiye sosyal destekte bulunduklarını kaydederek, "Keçiören Belediyesi, 2022 yılında yüzde 4 oranında sosyal desteğe yatırmış 10 milyon lira. Bunun da 3 milyonunu harcamış. Biz 3 yıldır protein yardımı yapıyoruz ya 'Ne var onda ben but veriyorum' demiş. 2 bin 12 kişiye yardımcı olmuşlar. 10 milyon paranın 7 buçuğunu çılgın projelerine harcamışlar. Halbuki biz Keçiören'de 50 bin kişiye destek oluyoruz. Eğer siz kendi ilçenizde 50 bin kadar sosyal desteğe ihtiyacı olan insandan haberdar değilseniz, kusura bakmayın belediyecilik anlayışlarımız arasında dağlar kadar fark var" diye konuştu.

Kentin çeşitli noktalarında çorba dağıtımı yaptıklarını söyleyen Yavaş, "Zaman zaman bununla da dalga geçiyorlardı. İstanbul'da da çorba dağıtmaya karar vermiş aday. Yaptığımız projelerin birçoğunu kopyalamaya başladılar. Yine İstanbul'da hanımefendiler istediği yerde inecekmiş. Ankara'da 3 yıldır iniyor" dedi.

'KENTİMİZDE HERKES İYİ YAŞAMAYA MECBUR'

Yavaş, Ankara'da 5 yıldır gerçekleştirdiklerin hizmet ve projeleri mansuryavasneyapti.com web sayfası ve MY ANKARA uygulaması üzerinden görülebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben şimdi adaylara diyorum ki bizi taklit etmeye hiç gerek yok. O mobil uygulamayı indirin, web sayfasına girin, Mansur Yavaş neler yapmış aynısını tekrar edin. Biz, 'Size belediyeciliği öğreteceğiz' demiştik. Belediyenin betondan plastikten ibaret olmadığını, içinde insan olmayan hiçbir projenin belediye yönetiminde yer almadığını yüzlerce defa söyledik. Önce insan için varız. Kentimizde herkes iyi yaşamaya mecburdur." (DHA)