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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazarı\'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, Yavaş'a desteklerini dile getirerek başarılar diledi. Yavaş, ziyaretin ardından Yenişehir Pazar Taksi Durağı'na giderek taksi esnafıyla sohbet etti.

01.02.2024 18:11
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye- Yenişehir Pazarı'nda esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazarı'nda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi, fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar, Mansur Yavaş'a, "Dualarımız sizinle. Yolunuz açık olsun, inşallah kazanacaksınız." temennisinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazaryeri ziyaretinin ardından Yenişehir Pazar Taksi Durağı'na giderek, taksi esnafıyla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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