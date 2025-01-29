Ankara Büyükşehir Belediye İşçilerine Maaş Artışı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyede en düşük maaş oranının 44 bin 199 TL olduğunu açıkladı. Yavaş, "En düşük işçi maaşımız bayram ikramiyesi dahil yüzde 62, bayram ikramiyesi hariç yüzde 58, böylelikle asgari ortalamada yüzde 45, azamide yüzde 58, ağırlıklı ortalama da ise yüzde 50 zam yapılmış oldu" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tüm Özel Güvenlik Koruma ve Savunma İşçileri Sendikası (KOR-SAV), Hizmet-İş Sendikası, Tez Koop İş Sendikası ve Demiryolu İş Sendikası'nın başkanlarıyla 2025-2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmelerini törenle imzaladı. Yavaş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sendika temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili ailem maaşlarınıza yapılacak zam oranlarını heyecanla beklediğinizi biliyorum. Belediyelerin gelirlerinde son zamanlarda bildiğiniz gibi 'silkeleme' adı altında yüklü kesintiler yapıldı. Dolayısıyla bir yandan bunları ödemek bir yandan da hem Ankara halkına hizmet edip hem de ailemiz dediğimiz siz değerli personelimize ona uygun bir maaş vermek çabalarıyla bugüne kadar geldik. Gönlüm hep şunu ister; elbette iktidarın eleştirdiğimiz zamları karşısında çok daha fazlasını yapmak. Biz de imkanlarımızı zorlayarak inşallah bir ortak kanaate vardık sendika başkanlarımızla.

"Şu anda net maaşı en az alanın 44 bin 199 lira oldu"

Bayram ikramiyesini 48 günden 56 güne çıkarıyoruz. Yüzde 10 EGO biniş kartını 55'ini personele, 55 biniş ailesinin kullanımına açıyoruz. Yıllık izinde kesilen yemek parasını personele izin harçlığı olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, silah tazminatları, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal haklar yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 liradan gelir vergi istisnasının tavanı olan 240 lira aylık brüt 6 bin 240 liraya çıkarılmıştır. Gıda yardımı bin 972 liradan 4 bin liraya çıkarılarak Başkent Marketlerimizde gıda çeki olarak kullanılabilecek. En düşük işçi maaşımız, bayram ikramiyesi dahil yüzde 62, bayram ikramiyesi hariç yüzde 58, böylelikle asgari ortalamada yüzde 45, azamide yüzde 58 ağırlıklı ortalama da ise yüzde 50 zam yapılmış oldu. Şu anda net maaşı en az alanın 44 bin 199 lira oldu. Bunun yanında yine yüksek mühendislerin, otobüs sürücülerinin ve ağır vasıta sürücülerinin en az maaşları da bundan daha yüksek. Ağır vasıta 50 bin 600 lira, otobüs sürücüsü 52 bin 800 lira, mühendisimiz 63 72 lira alacak. En düşük işçimiz de biraz önce söylediğim gibi 44 bin 199 lira cebine para geçecek. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"Verebileceğimiz imkanların en üst seviyede verilmesini arzu etmek bizim prensibimiz olmuştur"

Zaman içerisinde ülkedeki ekonomik şartlar eğer imkanlarımızı düzeltirse ki çünkü ekonomik sıkıntı devam ettiği müddetçe belediye görevlilerinin yüzde 80'den fazlası toplanan vergilerden direkt geliyor. Dolayısıyla hükümetin de vergi toplamadaki zorluğunu görüyoruz. Ancak orada da bir yapılama yapılır, her şey normale binerse inşallah önümüzdeki zamanlarda tekrar gözden geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Belediyenin durumuna hep birlikte bakacağız. Daha destek olabileceğimiz durum varsa tekrar gözden geçireceğiz. Çünkü gönlümüz, bütün personelimizin aldığı maaşı hak edecek şekilde çalışması ve verebileceğimiz imkanların en üst seviyede verilmesini arzu etmek. Bizim genellikle bu yıl altıncı yıla girdik prensibimiz olmuştur. Bu prensibimiz de aynen devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun."