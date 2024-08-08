Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında soru önergeleri ve belediyelerin borçları konuşuldu

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi bu ayın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, toplantıda, Meclise sunulan soru önergelerinin yasal süreleri içerisinde cevaplanacağını söyledi.

Meclis üyelerinin gündem dışı söz almasıyla devam eden toplantıda, AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal, sunulan soru önergesinin daha öncekilere dayanan bir önerge olduğunu belirterek, çok fazla ölümlü kazalar olan bir yolun kavşakla ilgili sorunlarının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. AK Parti Sincan Meclis Üyesi Zülkifli Ceylan da, Sincan'ın cezaevi kavşağı ile Yenikent'in girişinde trafik yoğunluğu nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirtti. Ceylan, bu önergeye bütün CHP'li Meclis üyelerinin de destek vereceği kanaatinde olduğunu söyledi.

Belediyelerin vergi ve SGK prim borçları hususuna ilişkin söz alan Yeniden Refah Partisi Grup Başkanvekili Şirin Doğan, AK Parti'nin seçimlerde ilk defa ikinci parti konumuna geldiğini ifade ederek, tasarruf tedbirlerine giderek belediyelerin ayaklarına pranga vurduğunu öne sürdü.

Sokak hayvanlarının maddi, manevi, tüm sorumluluğunun belediyelere yüklendiğini savunan Doğan, belediyelerin SGK'ya olan borcunun da derhal ödenmesi talimatıyla vatandaşın hizmet hakkının önlenmeye çalışıldığını kaydetti.

Doğan, bu borcun 20 yıldır AK Parti'li belediyelerden tahsil edilmediğini belirterek, bu ödemelerin şimdi neden istendiğini sordu.

AK Parti adına Doğan'ın sorusunu yanıtlayan Ünal ise hayat pahalılığı ve ekonomik dar boğazın olduğunu belirterek, halka hizmet anlamında ve belediyelere para verme anlamında gereğinin yerine getirileceğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, borçların yapılandırıldığı dönemde borcunu ödemediğini belirten Ünal, AK Parti'li belediyeler de dahil borcu olan belediyelerin borcunu ödemesini talep ederek, bu ücretin halka hizmet olarak döneceğini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da, ABB'nin SGK borcunun artarak 7 milyar lirayı geçtiğini belirtti.

Ankapark'ın havuz yalıtımı için 42 milyon liralık ihaleye ilişkin CHP'li meclis üyelerinden açıklama beklediğini belirten Yalçın, bu konuda kamuoyunun aydınlatılmasını talep etti.

CHP'li Çankaya Meclis Üyesi Gül Eda Hür de hakkındaki gerçek dışı yorumlara cevap vermek istediğini belirterek, bahsi geçen firmanın 35 yıldır Ankara'da faaliyet yürüttüğünü, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Şirkette kimya mühendisi olarak çalıştığını ve şirketin hiçbir yetkili organında, ailesinin ya da şahsının hiçbir ortaklığı bulunmadığını belirten Hür, yalnızca sigortalı olarak aylık ücret karşılığında, namusu ve şerefiyle çalıştığını ifade etti.

Hür, bir insanın bir şirkette çalıştığında aldığı tüm ihalelerden sorumlu tutulamayacağını kaydederek, bahsi geçen şirkette hiçbir usulsüzlüğün tespit edilmediğini aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise Yalçın'ın, iddialarına ithafen Meclis kürsüsüne çıkarak Meclis üyelerinden kapıdaki çaycıya kadar, özür dilemesi gerektiğini belirterek, gündemin belediyelerin vergi ve SGK borcu değil, Türkiye ekonomisi olduğunu kaydetti.

Meclis'e sunulan önergelerin kabul edildiği toplantı, yarın toplanmak üzere sona erdi.