Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Etkinlikleriyle Çocukların Sevincine Ortak Oluyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 14:26  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Sincan Adalet Mahallesi'nde ikamet eden ailelerin çocukları için çeşitli etkinlikler düzenledi. Kocatepe Kültür Merkezi ise Çocuk Bayramı Konseri'ne ev sahipliği yaptı. Kent Orkestrası Şefi Zafer Gökçer yönetiminde düzenlenen konserde, solist Emre Kaya ve Gökçer Sanat Merkezi Çocuk Korosu performans sergiledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları kentte düzenlediği çeşitli etkinliklerle buluşturuyor. Etkinlikler kapsamında; Sincan Adalet Mahallesi'nde ikamet eden ailelerin çocukları için 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Ayrıca Kocatepe Kültür Merkezi'nde "Çocuk Bayramı Konseri" gerçekleştirildi. Orkestra Şefi Zafer Gökçer yönetiminde düzenlenen konserde, solist Emre Kaya ve Gökçer Sanat Merkezi Çocuk Korosu performans sergiledi. Yüz boyama ve iyi hissettiren sözler atölyesinin bulunduğu etkinlikte çocuklara ayrıca; balon, patlamış mısır, elma şekeri, horoz şekeri ve çeşitli hediyeler verildi.

"Çocukların bu özel gününde onları mutlu etmek için yanlarındayız"

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitim Şube Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık Şefi Rabia Karabulut, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sincan Adalet Mahallesi'ndeki çocuklarla birlikteyiz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak çeşitli etkinlikler, ikramlar ve hediyelerle çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz. Çocukların bu özel gününde onları mutlu etmek için yanlarındayız" dedi.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu ise "23 Nisan, dünyada çocuklara bayram armağan edilmiş tek ülke olmanın da gururunu büyük bir coşkuyla yaşadığımız çok özel bir gün bizim için. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üç günlük bir program hazırladık. Hafta sonu da Atatürk orman Çiftliği'nde Atatürk çocukları Parkı'nda binlerce çocukla bir araya geleceğiz. Bütün Ankaralıları davet ediyoruz" diye konuştu.

Kutlamalar hafta sonu da devam edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkentli çocukların bayramlarını en güzel şekilde kutlayabilmeleri için hazırladığı etkinlikler, hafta sonu da devam edecek. 25 Nisan Cumartesi günü, eğlence dolu sahne gösterileri, atölye ve deneyim alanları, oyun ve spor etkinlikleri, yarışmalar ve sürprizlerle dolu 50'ye yakın etkinlik Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda çocukları bekliyor olacak. 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikler için Kızılay Zafer Çarşısı önünden gün boyu ring seferleri düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 15:26:28.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.