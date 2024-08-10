Ankara Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Toplantısı Yapıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ağustos ayının üçüncü toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti. Meclise sunulan önergeler, oy birliğiyle kabul edildi.

Üyelerin gündem dışı söz almasıyla devam eden toplantıda, Yeniden Refah Partisi Grup Başkanvekili Şirin Doğan, Kesikköprü Barajının çevresinin mesire alanı olarak düzenlenerek turizme kazandırılmasına ilişkin önerge veren AK Parti ABB meclis üyesi Hasan Güngör'e teşekkür etti.

Doğan, şu an atıl ve bakımsız olan alanın düzenlemeler sonrası karavan ve çadır turizmi gibi etkinliklere ilave olarak, piknik alanı olarak da hizmet verebileceğini söyledi.

AK Parti grubu adına konuşan Fatih Ünal da Bağlum'a üst yol çalışmalarının planlanıp, hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.