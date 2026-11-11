Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk\'ü 88. ölüm yılında \'Son 11 Ay\' ile andı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılına özel bir programla andı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Kent Orkestrası iş birliğiyle hazırlanan "Son 11 Ay: Lirik Bir Anlatı" adlı gösteri, Kocatepe Kültür Merkezi'nde Başkentlilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, "Son 11 Ay: Lirik Bir Anlatı" adlı özel gösteriyle andı. Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, "Fikirler Ölmez" temasıyla Atatürk'ün yaşamının son 11 ayı şiir, müzik ve daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar eşliğinde sahneye taşındı. Aylin Tez'in yazıp yönettiği anlatı, Ankara Büyükşehir Tiyatroları ve Kent Orkestrası eşliğinde Başkentlilere duygu dolu anlar yaşattı.

"İNSANLAR ÖLÜR AMA FİKİRLER ÖLMEZ"

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Atatürk'ü büyük bir özlem, minnet ve rahmetle andıklarını dile getirerek günün anlam ve önemiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu akşam Kocatepe Kültür Merkezi'nde, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehir tiyatrolarımız ve kent orkestramızın birlikte hayata geçirdiği güzel bir projeyle anıyoruz. 'Son 11 Ay: Lirik Bir Anlatı'da şiirle, müzikle ve ekrana yansıttığımız, daha önce gün yüzüne hiç çıkmamış fotoğraflarıyla anıyoruz Ata'mızı. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onun çok sevdiği biricik Ankara'sında, Ulus'ta, Opera'da, Kocatepe'de, Atatürk Orman Çiftliği'nde, kültürle, sanatla ve kendisinin başlattığı çağdaşlaşma ilkeleri ışığında yürümeye devam ediyoruz. Ölüm insana dair. Evet, insanlar ölür ama fikirler ölmez."