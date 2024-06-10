Ankara Büyükşehir Belediyesi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne Üye Oldu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne Üye Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi\'ne Üye Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre, yolsuzlukla mücadele, insan hakları ve çalışma standartları konusundaki sorumluluklarını evrensel ilkeler çerçevesinde devam ettirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne üye oldu.

10.06.2024 16:22
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) çevre, yolsuzlukla mücadele, insan hakları ve çalışma standartları konusundaki sorumluluklarını evrensel ilkeler çerçevesinde devam ettirmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) yaptığı üyelik başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ABB'nin 167 ülkeden 24 bin 584 üyesi bulunan dünyanın en geniş katılımlı sürdürülebilirlik platformuna Türkiye'den üye olan tek büyükşehir belediyesi olduğu belirtildi.

ABB'nin, BM'nin kalkınma hedeflerine ilişkin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere 4 ana başlık altında belirlenen 10 ilkeye uymayı taahhüt ettiğine yer verilen açıklamada, sözleşmeye imza atan kuruluşların bu ilkeleri gönüllü olarak uygulamayı, stratejilerinde dikkate almayı ve bu yöndeki adımlarını kamuoyu ile paylaşmayı beyan ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk çalışmalarının, evrensel ortak standartlar ışığında yürütülmesine odaklanan Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında küresel ölçekte ilerleme sağlanmasını hedeflediği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne Üye Oldu - Son Dakika

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