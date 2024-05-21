Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlik Merkezleri İçin Başvurular Başlıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Etkinlik Merkezleri için başvuru süreci başlıyor. Aileler, yarından itibaren 'cocuketkinlikmerkezleri.ankara.bel.tr' adresinde yer alan formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ailelerin çocuklarını güvenerek teslim edebileceği Çocuk Etkinlik Merkezleri için başvurular yarın başlatıyor. Başkentte 36-66 aylık çocuklara yönelik hizmet veren 21 Çocuk Etkinlik Merkezi'nden, 2 Eylül 2024-13 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan dönem için toplam 1210 çocuk yararlanacak.

Başvurular çevrim içi

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Altındağ, Akyurt, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Haymana, Etimesgut, Kahramankazan, Kızılcahamam, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle'de bulunan toplam 21 Çocuk Etkinlik Merkezi için başvurular çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Başvuruda bulunmak isteyen velilerin, 'cocuketkinlikmerkezleri.ankara.bel.tr' adresinde yer alan formu doldurması yeterli olacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde ise noter huzurunda kura çekilişi yapılacak.

Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren grup sorumluları, yardımcı bakım elemanları ve uzman personel kadrosuyla 36-66 ay arası toplam 1210 çocuğa hizmet verilecek. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi öğünüyle sağlıklı beslenme programının uygulandığı merkezler, 07.45-18.00 saatleri arasında açık olacak.