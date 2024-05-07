Ankara Büyükşehir Belediyesi Halkın Huzurunu ve Güvenliğini Sağlamak İçin Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halkın Huzurunu ve Güvenliğini Sağlamak İçin Denetimlerini Sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlerden hafriyat kamyonlarına kadar birçok alanda denetimlerini sürdürüyor. Gıda sektörüne yönelik denetimlerle halk sağlığı korunuyor. Başkentlilerin ulaşımı için minibüslere yönelik çalışma gerçekleştirildi. AŞTİ'de otobüs firmaları ve mezarlıkların denetimleri yapıldı. Başkentin gürültü kirliliği denetlendi.

07.05.2024 12:34
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için zincir marketlerden hafriyat kamyonlarına, restoranlardan şehir içi ulaşımın sağlandığı minibüslere kadar birçok alanda denetimlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin düzeni, halkın huzuru ve güvenliği korumak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Kafe, pastane, lokanta, kasap, manav ve restoranlardaki gıda kontrollerini sürdüren Büyükşehir Zabıtası, kent genelindeki mezarlıklar, büfeler, zincir marketler, AŞTİ ve şehir içi ulaşımın sağlandığı minibüslerde de denetimlerini sıklaştırdı.

GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK DENETİMLERLE HALK SAĞLIĞI KORUNUYOR

Denetim Merkez Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından halk sağlığını korumak amacıyla gıda sektörüne yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kafe, pastane, lokanta, kasap, balıkçı, manav ve restoranlarda teftiş defteri, izin belgesi, vergi levhası, yangın söndürme cihazı, hijyen ile genel kılık-kıyafete uygunluk kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edildi.

VATANDAŞ BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ YAPMASI İÇİN UYARILDI

Tüketici Hakları Amirliği tarafından yapılan zincir marketler denetiminde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatları karşılaştırılarak, vatandaşlar bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyarıldı.

BAŞKENTLİLER ULAŞIMINI RAHAT VE KONFORLU SAĞLASIN DİYE

Ulaşım Trafik Merkez Amirliği ekipleri de Başkentlilerin şehir içi ulaşımda rahat ve konforlu seyahat edebilmesi için minibüslere yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Minibüs duraklarındaki araçlara ait çalışma izin belgesi, hat bilgisi, protokol numarası, aksesuarların orijinalliği, ücret tarifesi, koltuk sayısı, yolcu sayısı, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantaları tek tek denetlendi.

AŞTİ'DE BAGAJLAR VE YOLCU LİSTELERİ İNCELENDİ

Terminal Denetim Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından AŞTİ'de yer alan otobüs firmaları, kafe, büfe ve restoranlarda gerçekleştirilen denetimlerde peronlardaki otobüslerin bagajları ve yolcu listeleri de tek tek incelendi.

BAŞKENTİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DENETLENDİ

Mezarlık Karakolu Amirliği tarafından mezarlıkların girişindeki çiçekçi ve mermercilere yönelik denetimler yapılırken; Çevre Denetim Merkezi Amirliği ekipleri de beton mikserlerinde bulunması zorunlu olan ekolojik kapak ile hafriyat kamyonlarını kontrol etti. Çevresel Gürültü Amirliği ekipleri ise vatandaşların kentteki konforu için Başkentin gürültü kirliliğini denetledi. Kentin farklı noktalarındaki eğlence mekanlarında hassas cihazlarla ses ölçümü yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Halkın Huzurunu ve Güvenliğini Sağlamak İçin Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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